Kommt neuer Mann für die Defensive und Vertragsverlängerung für Schlüsselspieler? LASK startete mit Vorbereitung auf Rückrundenstart.

LINZ. Pünktlich um 15.30 starteten die Athletiker Samstagnachmittag in die Vorbereitung für die mit Spannung erwartete Schlussphase des Grunddurchgangs. Trotz Temperaturen rund um den Gefrierpunkt ließen sich die LASK-Kicker nicht lumpen und schwitzten ordentlich. Mit dabei waren bis auf James Holland, der gerade am Rückflug aus Australien war, Alexander Schlager (verlängerter Urlaub) sowie Philipp Wiesinger (Therapie in Deutschland) und Jan Boller die gesamte Mannschaft der LASK-Kicker. Ebenso fehlten die Stürmer Alexander Schmidt und Mamoudou Karamoko, die noch bis Dienstag Urlaub haben. Im Gespräch mit der BezirksRundschau hält Chefcoach Andreas Wieland fest: „Wir haben uns für die nächsten Wochen einiges vorgenommen, unter anderem werden wir intensiv an unserer körperlichen Fitness arbeiten. Die heutige Einheit war ein guter Auftakt, die Jungs sind mit großem Einsatz dabei. Diesen Spirit nehmen wir mit für die kommenden Tage. Jeder einzelne Spieler bis hin zum Betreuerstab wird alles investieren, um den guten Weg der letzten Wochen auch im neuen Jahr weiterzugehen.“

Marko Raguž ist zurück am Feld (r.).

Heiße Transfergerüchte

Um für den Auftakt in Salzburg (Cup) beziehungsweise der Liga im Heimspiel gegen Aufsteiger und das Überraschungsteam Austria Klagenfurt gewappnet zu sein, sucht der LASK aktiv nach einem Defensivspieler, was bereits im Rundschau-Interview vor Weihnachten von Sportdirektor Radovan Vujanović bestätigt wurde. Zuletzt war der australische Teamspieler Milos Degenek ins Gespräch gekommen.

Seitens des LASK gibt es nach Anfrage der Rundschau keine Bestätigung. Ebenso wenig in Bezug, wie von der Tageszeitung "Krone" kolportiert, auf die im Raum stehende Vertragsverlängerung des Schlüsselspielers Philipp Wiesinger.

Der LASK testet am kommenden Wochenende, jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, gegen den Grazer AK. Danach geht es zum Trainingslager ins türkische Belek, wo sich die "Jungs vom ASK" den nötigen Feinschliff aneignen wollen.

Stürmerhoffnung Marko Raguž is back

Nach einer guten halben Stunde, die der Eferdinger Marko Raguž beim 3:2-Auswärtssieg in Wien-Favoriten auflaufen durfte, startete der Offensivmann der Linzer nun wieder voll durch, um an bereits gezeigte Leistungen anknüpfen zu können: „Über die Feiertage war Zeit, zur Ruhe zu kommen und richtig abzuschalten. Umso motivierter bin ich jetzt fürs neue Jahr. Die Leistungstests und die intensive erste Einheit heute waren schon ein Vorgeschmack auf die weitere Vorbereitung – wir schenken uns auch im Training nichts und wollen uns bestmöglich auf den Cup-Auftakt gegen Salzburg und die darauffolgenden vier Spiele bis zur Ligateilung vorbereiten."