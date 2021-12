Am 11. Dezember veranstaltete der Landesverband OÖ ein Online-Schülerligaturnier, um den Kindern das Warten auf das Christkind zu verkürzen.

LINZ. 41 Teilnehmer meldeten sich an. 33 Buben und 8 Mädchen. Aufgeteilt wurde der Bewerb in zwei Turniere. Die Altersgruppen U8 und U10 spielten ein gemeinsames Turnier, ebenso die Altersgruppen U12 und U14. Die Gruppe der Jüngeren brachte es auf 25 Teilnehmer, die älteren waren 16.

Die Ergebnisse

In der Gruppe U10 spielten fünf Mädchen mit. Es siegte Jasmin Edlbauer mit 3,5 Punkten vor Franziska Stoiber-Aigner mit 2,5 Punkten. Beide kommen vom SV Hofkirchen. Rang drei ging, mit zwei Punkten, an Stella Haslinger aus St. Valentin. In der Gruppe U12 war Mara Jarolim aus St.Martin/Traun das einzige Mädchen. In der Gruppe U14 siegte Bianca Dörsieb aus St. Martin/Traun mit 3,5 Punkten vor Nina Gaisberger aus Bad Goisern mit drei Punkten. In der Gruppe U08 spielten sechs Teilnehmer mit. Aron Wineroither aus St. Martin/Traun siegte mit vier Punkten vor Leo Hillebrand aus Bad Goisern, mit 3,5 Punkten und Patrick Neuwirt aus Hofkirchen mit 3 Punkten.