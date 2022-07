Am Freitag, 1. Juli, feierte Oberösterreichs Bauwirtschaft ein ganz besonderes Jubiläum. Seit nun schon 40 Jahren bildet die BAUAkademie BWZ OÖ Lehrlinge aus und bietet auch Weiterbildungen für Führungskräfte an.

LINZ. Vergangenen Freitag beging die BAUAkademie BWZ OÖ ihr 40-jähriges Jubiläum. In den letzten Jahrzehnten hat sie etwa 26 000 Lehrlinge ausgebildet. Dazu kommen 65 000 Führungskräfte, die Weiterbildungen besucht haben. Rund 200 Gäste aus Politik und Wirtschaft feierten mit der BAUAkademie.

Im Zeichen der Modernisierung

In den vergangenen 40 Jahren hat die BAUAkademie schon bald auf Modernisierung gesetzt. Nicht nur Weiterqualifizierungen wurden professionalisiert, sondern auch am Bau spielt Digitalisierung mit der Zukunftsagentur (ZAB) schon lange eine wichtige Rolle. Der Fokus liegt dabei auf nachhaltigem Bauen, dem Fachkräftemangel und der digitalen Weiterentwicklung. Das Konzept der trialen Lehre führt Lehrlinge neben dem Lehrbetrieb und der Berufsschule auch in die BAUAkademie. In bis zu neun Wochen lernen sie dort Wichtiges über Bauforschung sowie Innovation und können die Online-Lernplattform "E-Baulehre" nutzen. Auch Norbert Hartl, Landesinnungsmeister Bau in der Wirtschaftskammer OÖ, zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung: „Die enge Symbiose von BAUAkademie und Landesinnung hat sich bewährt“. Besonderen Wert lege man auf die Höherqualifizierung von Fachkräften sowie die Einführung der Digitalisierung.