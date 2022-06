Frisörin Christine Kaltenbach setzt in ihrer "Hairbar" voll auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Dafür setzt sie unter anderem auf Haarprodukte ohne Chemie und lässt aus abgeschnittenen Haaren Filter für verschmutzte Gewässer herstellen.

LINZ. Christiane Kaltenbach ist 28 Jahre alt und schon beinahe ihr halbes Leben Firsörin aus Leidenschaft. Seit Dezember 2021 betreibt sie mit der "Hairbar" in Linz einen der wenigen Salons in dem Nachhaltigkeit und Umweltschutz bis in die Haarspitzen gelebt wird. "Wir verwenden etwa zum Haarefärben ausschließlich ammoniakfreie Produkte", das spare nicht nur etliches an Chemie ein die sonst ins Abwasser gelangen würde, sondern wäre auch noch gut für die Gesundheit ihrer Kunden und Mitarbeiter. Viele hätten nämlich bereits Allergien gegen konventionelle Färbemittel entwickelt und müssten vor dem Frisörbesuch entsprechende Allergietabletten nehmen, erklärt die erfahrene Frisörin.

Haarfilter für Gewässerreinigung

"Jedes Kilo menschliches Haar kann bis zu 8 Liter Öl, Treibstoffreste und Sonnencreme binden", erklärt Kaltenbach. Darum sei es ihr wichtig auch das Hauptabfallprodukt des Salons – die abgeschnittenen Haare – sinnvoll zu nutzen. Acht bis 15 Kilo davon sammelt sie deshalb jedes Monat und spendet sie an "HAIR HELP the Oceans". Die deutsche Organisation produziert damit Haarfilter, die weltweit zur Gewässerreinigung, etwa wenn bei havarierten Schiffen Öl ins Meer gelangt, eingesetzt werden. Längere Haare ab 20 Zentimeter spendet sie zudem für die Herstellung von Perücken.

Würde gerne mehr machen

"Wir sparen außerdem so gut es geht beim Wasserverbrauch und trennen selbstverständlich unseren Müll" fügt Kaltenbach noch hinzu. Eigentlich würde sie aber gerne noch mehr machen, "grüner Strom aus einer PV-Anlage wäre toll". Dafür wünscht sie sich bessere und unbürokratischere Förderungen.