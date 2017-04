die zebras im Liebestaumel - Improshow mit Live-Musik

Im Wonnemonat Mai begeben sich die zebras ganz auf die Suche nach dem Zustand, der Erwachsene wieder zu Kinder werden lässt: Wunder sind möglich und werden wahr, die Welt wird durch die rosa Brille gesehen und Glückshormone bringen Körper und Geist auf Touren.Was gibt’s Schöneres? Diesen Zustand nutzen die zebras, um ganz besondere Geschichten rund um das ewige Thema Liebe zu finden. Tauchen Sie mit ein in das Gefühl, welches Amor in uns weckt und weisen Sie den Spielern den Weg zum Glück – Ihre Eingaben entscheiden, wohin er führt. Liebevoll begleitet am Klavier von David Wagner.

Mit: Daniela Wagner, Manuela Wieninger, Matthias Schloßgangl, Helmut SchusterAm Klavier: David WagnerMehr Infos unter www.diezebras.atFr, 5. Mai 2017, 20 UhrBlackBox, Musiktheater am VolksgartenKartenreservierungen unter 0800 218 000 oder unter www.landestheater-linz.at!