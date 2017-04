Linzer Tierheim lädt zum Flohmarkt

AT

Am Samstag, 29. April, verwandelt sich das Tierheim in einen großen Flohmarkt. Am gesamten Gelände kann von 8 bis 16 Uhr zwischen Büchern, Schmuck, Geschirr, Tierartikeln, Spielzeug und mehr gestöbert werden. Für jeden Schnäppchenjäger ist etwas dabei – von gut Erhaltenem bis zu ganz Neuem. Für die Stärkung zwischendurch ist gesorgt. Gegrilltes, Vegetarisches, Fassbier und Torten laden zum Genießen ein. Das Team freut sich bereits auf viele Besucher, denn jeder eingenommene Euro kommt den Tierheim-Tieren zugute.