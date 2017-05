Richard Bona trifft das Upper Austrian Jazz Orchestra

03.05.2017, 09:34 Uhr

Die afrikanische Jazz-Legende kommt am 7. Mai ins Linzer Musiktheater.

LINZ (jog). Am 7. Mai gastiert der legendäre Jazzbassist und Sänger Richard Bona im Linzer Musiktheater. Er steht gemeinsam mit dem Upper Austrian Jazz Orchestra auf der Bühne. Die Bigband besteht seit 1991 und zählt zu den bedeutenden Jazz-Großformationen Österreichs. Der gemeinsame Auftritt mit dem als „Afrikanischen Sting“ bekannten Bona, reiht sich in eine Serie spannender Kollaborationen des Orchesters ein. Seine Leichtigkeit in der Stimme, sein virtuoses Bassspiel, seine Genialität als Songwriter geben ihm eine besondere Stellung als afrikanischer Musiker in der internationalen Musikwelt. Auch der einzigartige und elektrifizierende Stil, mit seinem Publikum in Kontakt zu treten, zeichnet seine Performance als Unikat im internationalen Konzertbetrieb aus. Aus Kamerun stammend, bleibt Bona seiner musikalischen Tradition verpflichtet, öffnet jedoch seine Musik für kulturelle Einflüsse durch seine Mitmusiker. Legendäre Bands und Bandleader wie Joe Zawinul, Pat Metheny, Bobby McFerrin, Mike Stern, Steps Ahead, Mario Canonge wussten ihn als „Sideman“ an ihrer Seite zu schätzen.