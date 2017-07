Tickets für Genussfestival "The Market" in Linz gewinnen

18.07.2017, 16:18 Uhr

Am 28. Juli verwandelt sich der Arkadenhof in einen großen Marktplatz der Genüsse.

Zum dritten Mal lädt Arkadenhof-Chef René C. Weber Genießer zu einem großen Gourmetfestival ein. "The Market" heißt das Event, das heuer am 28. Juli ab 18.30 Uhr über die Bühne geht. Eine Nacht lang steht der gesamte Gastgarten des Innenstadt-Lokals im Zeichen des Genusses. An 15 Gourmet-Marktständen wird professionell aufgekocht. Was Spitzenköche zaubern, kann dabei hautnah erlebt werden. Mit dabei ist heuer etwa Sascha Wurdinger, der es bereits in vielen internationalen kulinarischen Metropolen und auch im Ikarus im Hangar 7 auf drei Hauben und einen Michelin-Stern geschafft hat. Die Gäste bei "The Market" können Wurdinger beim Kochen über die Schulter schauen.

All-inclusive

Der Eintritt zum Festival kostet 89 Euro. Dafür ist dann alles inklusive. Im Mittelpunkt steht BBQ-Food, das in allen erdenklichen Variationen präsentiert wird. Dazu gibt es einen Blue Gin-Stand, eine Bacardi-Degustation, eine Weinverkostung und natürlich viele andere Getränke. Getanzt wird zu Live-Musik.Die StadtRundschau verlost 1x2 Tickets für "The Market". Der Gewinner wird am 26. Juli per Zufallsverfahren ausgelost und per Mail verständigt. Viel Glück!