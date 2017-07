Urlaubsfeeling im Lennox-Gastgarten

20.07.2017, 00:00 Uhr

Mit Cocktails und coolen Drinks genießt man im Gastgarten des Lennox eine Auszeit vom Alltag. Die StadtRundschau verlost vier Gastro-Gutscheine im Wert von je 25 Euro für die Bar in der Marienstraße.

Fabian Hötzeneder schenkt seinen Gästen ein paar Stunden Urlaub vom Alltag. Der Gastgarten des Lennox in der Marienstraße ist zwar klein, dafür sorgt mit Hötzeneder einer der besten Barchefs des Landes für Erfrischung an heißen Tagen. Der 25-Jährige war als Showbarkeeper bereits in der Schweiz und in Griechenland im Einsatz – seit zwei Jahren sorgt er in Linz mit seinen Cocktail-Kreationen für Begeisterung. Gemixt werden Klassiker und saisonale Trend-Cocktails. Der Lennox-Signature Drink ist ein erfrischender Basilikum-Cocktail. Wer einen neuen Lieblingsdrink entdeckt und wissen will, wie man ihn perfekt zubereitet, kann das übrigens bei einem der beliebten Cocktail-Kurse lernen. Die Lennox-Karte hat jedoch noch weit mehr zu bieten, etwa hochwertige Weine sowie kleine Speisen wie Flammkuchen. Sehr beliebt sind auch die Special Events in der Bar, wie das Speeddating (nächster Termin am 23. August) oder „Dinner & Cocktail“ (nächster Termin am 7. September).

Kontakt

Lennox BarMarienstraße 2a4020 LinzTel.: 0677/61103570Web: lennox.at Geöffnet Dienstag bis Samstag ab 17 UhrDie StadtRundschau und das Lennox verlosen vier Gastro-Gutscheine im Wert von je 25 Euro. Die Gewinner werden am 3. August per Zufallsverfahren gezogen und erhalten den Gutschein per Post.