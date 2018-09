Am 29. September startet der "Urfix"

24.09.2018, 17:48 Uhr

Um 10 Uhr beginnt der beliebte Urfahraner Markt mit traditionellem Bieranstich und erstmals limitiertem "Urfix-Bierkrug".

Traditioneller Bieranstich und exklusiver "Urfix-Bierkrug"

Von Samstag, den 29. September bis zum Sonntag, den 7. Oktober findet der beliebte Urfahraner-Herbstmarkt statt. Jahr für Jahr begeistert der größte und älteste Jahrmarkt Österreichs Jung und Alt und lockt jedes Mal rund eine halbe Million Gäste an das nördliche Donauufer.Eröffnet wird am 29. September um 10 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich durch Bürgermeister Klaus Luger und Vizebürgermeister Bernhard Baier im Festzelt „Da Wirt 4s Fest“. Ab 11 Uhr kann der in Zusammenarbeit mit der Brau Union Österreich und Festwirt Patrick Stützner gestaltete, auf 200 Stück limitierte "Urfix-Bierkrug" ebendort um Preis eines halben Liter Bier inklusive Füllung erworben werden.

Neue Fahrgeschäfte und Freifahrten



Zwei Mal erstrahlt der Himmel über Linz

Fürs leibliche Wohl sorgen neben dem Hauptfestzelt die urige „Altholz Doppeldegga Hütt’n“ Donaualm, tagsüber kann man sich am U.Punkt mit Kaffee und Kuchen versorgen und abends sorgt die beliebte Edelweißalm für Stimmung.Zwei Attraktionen bereichern dieses Jahr den Vergnügungspark. Adrenalin-Junkies können sich im „Top Spin“ richtig durchwirbeln lassen und „Air Maxx" bietet Spaß für die ganze Familie. Als Dankeschön gibt es am Eröffnungstag Freifahrten bei allen Fahrgeschäften von 10 bis 11 Uhr.Der Vergnügungspark ist an beiden Samstagen von 10 bis 1 Uhr, am ersten Sonntag von 10 bis 24 Uhr, am zweiten Sonntag bis mindestens 20 Uhr, Montag bis Mittwoch von 12 bis 24 Uhr sowie Donnerstag und Freitag von 12 bis 1 Uhr geöffnet.Der Kindervergnügungspark öffnet an den Wochenenden um 9 Uhr und während der Woche um 10 Uhr und is jeweils bis 20 Uhr geöffnet.Am Mittwoch, 3. Oktober gelten bei allen Fahrgeschäften bis 19 Uhr ermäßigte Preise für Familien.Am Eröffnungsabends lässt um 21.30 Uhr das LIWEST-Großfeuerwerk den Linzer Nachthimmel erstrahlen und am Donnerstag, 4. Oktober, steigt um 21.30 Uhr das Großfeuerwerk der ARGE (bei Schlechtwetter wird auf 6. Oktober verschoben).Eine bequeme Anreise zum Jahrmarkt ohne langwierige Parkplatzsuche ermöglichen die LINZ AG LINIEN, die zu Stoßzeiten in erhöhten Intervallen fahren.Weitere Infos zum Urfahranermarkt unter urfahranermarkt.at