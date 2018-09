"Das Wandern ist des Städters Lust"

19.09.2018, 18:30 Uhr

Neben Kunst, Kultur und Stahl kann Linz auch anders – nämlich Natur. Hier ein paar tolle Wanderrouten.

Linz ist bekannt für seine Museen, die Industrie und auch für seine zahlreichen Kulturveranstaltungen. Daneben bietet die Stadt ringsherum auch viel Platz für Erholung im Grünen. Die StadtRundschau hat sich nun für alle Wanderlustigen schlaugemacht und die schönsten Wege in der unmittelbaren Umgebung herausgepickt.Klassische Routen, wie auf den Pöstlingberg, dürfen in der Liste nicht fehlen. Besonders sind aber auch die Wanderungen durch den Wasserwald und von Ebelsberg, an der Traun entlang bis rund um den Weikerlsee. Die Tour auf den Bachlberg beinhaltet nette kleine Kapellen. Am Freinberg können Relikte aus der Keltenzeit begutachten werden und von der Franz Josef-Warte genießen Wanderer und Spaziergängen einen atemberaubenden Blick über das Umland. Routenvorschläge finden Sie unter anderem auf linztourismus.at. Dort sind auch zahlreichen Einkehrmöglichkeiten sowie versteckte Besonderheiten entlang der Wege verzeichnet.



Freinberg

Bachlberg



Pöstlingberg

Ebelsberg-Weikerlsee

Wasserwald

Gründberg

Die Wanderung auf den Freinberg ist 6,30 Kilometer lang.Man braucht für die Strecke etwa zwei bis drei Stunden.Ein gut erhaltener Keltenwall, das Linzer Schloss, die Franz Josef-Warte und Österreichs älteste Kirche liegen am Weg.Die Tour auf den Bachlberg beträgt etwa 7,5 Kilometer und reicht circa 200 Meter in die HöheFür die Wanderung solle man zweieinhalb Stunden einberechnen.Die Kapelle beim Bachlbergweg sowie das Petrinum liegen am Weg. Wer möchte, kann die Tour bis zur Giselawarte verlängern.Der Stadtwanderweg Pöstlingberg führt vom Mühlkreisbahnhof zur Pöstlingbergkirche (539 Höhenmeter).Man sollte für die Wanderung circa zweieinhalb Stunden einberechnen.Unterwegs laden Gasthäuser zur Rast ein, auch der Tiergarten liegt am Weg, runter gelangt man etwa über den Kreuzweg.Auf ebener Strecke entlang der Traun und rund um den Weikerlsee.Für die Runde braucht man drei Stunden.Drei beschilderte Wanderungen führen durch die Traun-Donauauen. Unterwegs trifft man auf Biber, Eisvogel, Haubentaucher oder Rotbauchunke.Die Tour rund um das Wasserschutzgebiet Wasserwald Scharlinz beträgt fünf Kilometer.Die Wanderung dauert etwa eineinhalb Stunden.Weitläufige Grünanlagen sowie Spielplätze laden zum Verweilen ein. Wer auf den Rodelhügel steigt, genießt einen tollen Rundumblick. Von Gründberg geht es hinauf nach St. Magdalena zur ehemaligen Strecke der Pferdeeisenbahn.Die Route dauert dreieinhalb StundenDie Straße schlängelt sich durch den schattigen Wald. Bei der Waldschänke lohnt sich eineRast im Naturgastgarten.