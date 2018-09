Rohstoffe der Digitalisierung

17.09.2018, 15:19 Uhr

Linz : Volksgartenstraße 40 |

04. Dezember 2018 10:00 Uhr - 15:00 Uhr



Südafrika, Bergbau, soziale BewegungenSüdafrikas Bergbau ist ein we­sentlicher Faktor in der Elektro­nik-Güterkette, der Kampf der MinenarbeiterInnen kam mit dem „Massaker von Marikana“ 2012 groß in die Medien. Am Dienstag, 4. Dezember 2018 sind zwei re­nommierte SoziologInnen in Linz bei einem Workshop zu Gast, um über die aktuellen Entwicklungen zu diskutieren.

Michelle Williams und Vishwas Sat­gar von der Universität Witwaters­rand Johannesburg haben aktuell ein gemeinsames Forschungsprojekt zu globalen Güterketten und Solidaröko­nomie. Während Michelle Williams vor allem zu Solidarökonomie und sozialen Bewegungen forscht, fokussiert Vish­was Satgar auf Arbeitsbedingungen, Gewerkschaften und grüne politischer Ökonomie. Burkina Fasos, wo er als Lehrbeauftragter an der Universität tätig ist. Sein Buch ist am 2. Oktober 2017 im Guernica Verlag erschienen.