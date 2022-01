Das Eishockeyteam aus Ramingstein befindet sich in der laufenden Meistersschaft auf gutem Kurs. Nach sechs gespielten Partien sind die Dark Green Ravens Tabellenführer in der 2. Division in Salzburg. Es wurden fünf der bisher durchgeführten sechs Meisterschaftsspiele gewonnen. Nur das letzte Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Lokomotive Untersberg, das dritte Spiel in einer Woche, wurde knapp verloren. Beachtlich auch die Torausbeute von 53 Treffern in sechs Spielen, was einen Trefferschnitt von fast neun erzielten Toren pro Spiel bedeutet.

Ausschlaggebend für die erste Niederlage im Heimspiel am vergangenen Samstag war sicher die starke körperliche Belastung in den letzten Tagen , drei Spiele in einer Woche sind keine einfache Aufgabe. Zudem musste auch der krankheitsbedingte Ausfall von einigen Stammspielern, so Goalie Dominik Glabatsch , Philip Steinwender, Moritz Präsent u.a. verkraftet werden. Tormann Glabatsch wurde in den letzten beiden Spielen vom noch fünfzehnjährigen Jugendtormann Manuel Moser gut vertreten.

Die in der laufenden Meisterschaft noch ausstehenden beiden Heimspiele werden voraussichtlich an den beiden kommenden Samstagen in Ramingstein durchgeführt.

Die Spielergebnisse der vergangenen Woche:

02. Jänner: Ravens gegen SPG Nuaracher Bulls/Unken 11:4 (1:0, 6:0, 4:4)

06. Jänner: Ravens gegen HC Senators Salzburg 11:3 (4:0, 3:2, 4:1)

08. Jänner: Ravens gegen EHC Lokomotive Untersberg 8:9 (4:4, 2:4, 2:1)