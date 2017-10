Bereits zum dritten mal findet die Wanderung

"Geh mit - bleib Fit"

in St. Michael statt.Die Route wurde so gewählt, dass es jeder schaffen kann! Oma, Opa, Mama, Papa, Kinder, Enkerl usw.So wie in den letzten Jahren, gibt es auch heuer wieder eine Tombola!Die Familienstrecke startet um 9:33 Uhr vorm Gemeideamt!NEU ist die Fitnesstrecke die um 6:00 Uhr auch vorm Gemeideamt startet.