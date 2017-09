Konzert mit Bierempfang auf Burg Finstergrün

Samstag, 7. Oktober, 19:30 Uhr Konzert: „Die Liederlichen“ vocal entertainment im Rittersaal der Burg Finstergrün / Ramingstein.

Einlass ab ca. 19:00 Uhr mit BierempfangPreis: Konzert inkl. Bierempfang € 12,-- Taugt Badewasser zum neuen Trend-Getränk?- Ist die Freiheit über den Wolken oder unter der Erde grenzenlos?- und: Warum bringt man zum ersten Rendezvous am besten Plastikblumen mit?Wer wissen möchte, wie diese und andere weltbewegende Fragen singend beantwortet werden, kommt am 7.Oktober um 19:30 auf Burg Finstergrün.Die Liederlichen singen und swingen wieder in ihrer einzigartigen Weise quer durchs.Leben!Und „Two beer?" - das ist ja wohl keine Frage!

Komplettpaket mit Abendessen, Bierempfang, Konzert, Übernachtung in der Burg und Frühstück € 48.-„Bierempfang“ = 1 Bier oder Radler + 1 Brezel vor dem Konzert, weitere Getränke danach auf eigene Kosten…Reservierungen unter Tel: 0699/188 77 077 oder burg@burg-finstergruen.atVorgeschmack unter: www.dieLiederlichen.org