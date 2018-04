Ex-Aequo-Landessieger von der FF Mariapfarr

20.04.2018, 12:25 Uhr

Hermann Jäger brillierte beim Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold.

LUNGAU, SALZBURG. In der Landesfeuerwehrschule Salzburg fand am 14. April der 21. Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold statt. Von 109 BewerberInnen schlossen diesen 107 postitiv ab. Großartig waren nicht zuletzt die Lungauer: Als Landessieger konnten sich ex aequo Hermann Jäger von der FF Mariapfarr und Manuel Gruber von der FF Saalfelden krönen. Den 3. Rang schaffte Thomas Gruber von der FF Tamsweg. Mit dem Bewerterverdienstabzeichen wurde Andreas Lüftenegger von der FF Unternberg ausgezeichnet.