Ferienbetreuung in Weißpriach gestartet

24.07.2017, 21:40 Uhr

Leider spielt diese Woche das Wetter nicht ganz so mit, dies konnte aber die Stimmung und Motivation der 7 Kinder und uns Betreuer nicht trüben.Am Programm stand heute ein Kochtag mit Wraps und selbst kreierten Cupcakes. Die Kinder hatten große Freude beim Zubereiten und natürlich auch beim Essen. Mit vollem Bauch hieß es dann am Nachmittag ab in den Turnsaal um auch unserer Fitness etwas gutes zu tun.Ich freue mich schon auf morgen, denn am Plan steht ein sehr bewegtes Programm!