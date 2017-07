"Guten Morgen Österreich" aus Tamsweg

17.07.2017, 09:25 Uhr

Am Montag, 17. 7. 2017, sendete der ORF die Frühstücksfernsehen-Sendung aus dem Bezirkshauptort.

TAMSWGE (red). Der Tamsweger Marktplatz war am Montag von 6 bis 9 Uhr quais Fernsestudio. Bei frischen Temperaturen, aber strahlend blauem Himmel zeigte die Marktgemeinde, was sie zu bieten hat. So turntedem Land vor, spielte Bgm.mit der Dixieland-Band auf und berichteten der Tamsweger Samsonträger,, sowie der Prebersee-Schützenmeistervon ihren Tätigkeiten. Ein Interview zu Thema "Migräne" gab auch PrimarFür die Anwesenden gab es auch ein Frühstück und interessante Einblicke ins Live-Fernsehen gab es allemal.