"Literacy" - Workshop mit Brigitte Weninger

28.04.2017, 08:54 Uhr

Bei einem Seminar-Workshop, organisiert von der Bücherei St. Michael, präsentierte sie vor rund 30 BibliothekarInnen, Kindergartenpädagoginnen und Pädagoginnen ihre Ideen zum Zugang zum Lesen. Sie begann mit einer kurzen Einführung ins "Lernen" an sich und betonte dabei, dass "Literacy" so früh wie möglich vermittelt werden muss. Ihr Vortrag war voller origineller, praktischer Beispiele, von denen die TeilnehmerInnen sicherlich einige in den nächsten Jahren auch umsetzen können werden.