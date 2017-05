Verkehrsunfall mit Verletzung in Mauterndorf

14.05.2017, 07:29 Uhr

Am Samstag, 13.5.2017, kam es auf Höhe Steindorf zu einem Verkehrsunfall, wie es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg heißt.

MAUTERNDORF (red). Am 13.Mai 2017, gegen 19.30 Uhr, habe ein 23-jähriger Tamsweger seinen PKW auf der B96 Turracher Straße, im Gemeindegebiet von Mauterndorf in Richtung Mauterndorf gelenkt. Im Bericht heißt es weiter, der Lenker sei im Bereich Steindorf aus derzeit noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, über die Böschung in das angrenzende Erdreich geschleudert, wodurch das Fahrzeug ausgehoben wurde und in weiterer Folge wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand gekommen sei. Der 23-jährige Tamsweger, sowie seine 22-jährige Beifahrerin, wurden laut Polizei nach notärztlicher Versorgung vor Ort, mit Verletzungen unbestimmten, bzw. schweren Grades in die Landesklinik Tamsweg eingeliefert. Ein mit dem Fahrzeuglenker durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Am Fahrzeug sei Totalschaden entstanden. Laut Bericht war die Freiwillige Feuerwehr Mauterndorf zur Bergung, Verkehrsregelung, sowie der Bindung ausgeflossener Betriebsmittel, mit gesamt 3 Fahrzeugen und 20 Mitarbeitern im Einsatz. Die B96 Turracher Straße musste während der Bergung und Versorgung der Opfer für den gesamten Verkehr gesperrt werden.