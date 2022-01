Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, Gruppe Lochmahr, wurde im Zuge von Ermittlungen auf einen Mann aufmerksam, der mit Suchtgift gehandelt haben soll. Nach einer Hausdurchsuchung legte der Verdächtige ein Geständnis ab.

WIEN/MARGARETEN. Nach umfangreichen Erhebungen wurde der Aufenthaltsort des 43-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen ausgeforscht. Nach der Festnahme des verdächtigen erfolgte eine Hausdurchsuchung.

Bei dieser wurden über 160 Gramm Heroin, 80 Gramm Kokain, 1 Kilogramm Streckmittel, sechs Mobiltelefone und Bargeld im oberen dreistelligen Eurobereich sichergestellt. Der Tatverdächtige zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig und gab an, seit mehreren Monaten täglich Suchtgift an diverse Abnehmer zu verkaufen. Der 43-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschat Wien in eine Justizanstalt gebracht.

