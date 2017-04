Artur Belja - Vernissage und Tag der offenen Tür - Gartenbaumuseum Wien

26.04.2017, 15:28 Uhr

Am 3.5.2017 findet die Vernissage seiner Swing Pics statt. Bisher hat Artur seine Werke auf Kunstmärkten, Weihnachts- und Ostermärkten präsentiert.In Künstlerkreisen kein Unbekannter mehr, hat er sich auch schon als Kunstvermittler in einer Klasse der Montessori-Schule in Bad Fischau betätigt. Die Schüler haben mit Artur begeistert an Bubble Trees gearbeitet.Im Vorjahr veranstaltete Artur ein Benefizgrillfest, auf dem das Buch "Warum soll ich nicht lustig sein", in dem eine Kurzgeschichte von Artur präsentiert wird, zugunsten der kleinen Hannah verkauft wurde.Weiter Kurzgeschichten finden sich in den Sammelbänden der Buchreihe "Farbenspiel", denen dann ein Fantasy-Roman über die Regenbogenprinzessin folgen soll.Lernen sie Artur und seine Werke kennen, die Vernissage am 3.5.2017 und der Tag der offenen Tür im Gartenbaumuseum am 4.5.2017 geben Ihnen Gelegenheit dazu.Artur freut sich auf Sie!