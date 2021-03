Welche Apotheke im 6. Bezirk oder in der Nähe ist heute rund um die Uhr und am Wochenende fürSie da? Hier finden Sie eine Übersicht für die aktuelle Woche.

MARIAHILF. Außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Apotheken gibt es in jedem Bezirk zumindest eine, die in Bereitschaft rund um die Uhr und am Wochenende geöffnet ist. Die Bereitschaftsdienste laufen dabei jeweils bis 8 Uhr am darauffolgenden Tag. Allerdings fallen außerhalb der regulären Öffnungszeiten Gebühren an: 3,80 Euro in der Zeit zwischen 20 und 8 Uhr sowie 1,30 Euro an Sonn- und Feiertagen.

Diese Apotheken sind im 6. Bezirk von 24. bis 31. März für Sie da:

Mittwoch, 24. März

Alte Hofmühl-Apotheke (6., Hofmühlgasse 9, Tel.: 01/597 54 02)

Willkommens-Apotheke (15., Märzstraße 49, Tel.: 01/982 54 05)

Apotheke Zum Erzengel Michael (15., Sechshauser Straße 16, Tel.: 01/893 67 71)

Donnerstag, 25. März

Saint Charles Apotheke (6., Gumpendorfer Straße 30, Tel.: 01/586 13 63)

St. Rudolf-Apotheke (15., Goldschlagstraße 102, Tel.: 01/982 43 82)

Freitag, 26. März

Marien-Apotheke (6., Schmalzhofgasse 1, Tel.: 01/597 02 07)

Sonnschein-Apotheke (15., Witzelsbergergasse 26, Tel.: 01/786 15 85)

Samstag, 27. März

Apotheke Zum heiligen Ägidius (6., Gumpendorfer Straße 105, Tel.: 01/596 41 56)

Germania Apotheke (15., Hütteldorfer Straße 76, Tel.: 01/982 45 58-0)

Sonntag, 28. März

Essenz Apotheke Mariahilf (6., Mariahilfer Straße 55, Tel.: 01/586 42 40)

Apotheke Zur heiligen Martha (15., Mariahilfer Straße 192/Top 1, Tel.: 01/893 25 89)

Montag, 29. März

Sonnenhof Apotheke KG (5., Schönbrunner Straße 50, Tel.: 01/544 63 48)

Heilborn-Apotheke (15., Europaplatz 1, Tel.: 01/892 32 31)

Dienstag, 30. März

Apotheke Zur Kaiserkrone (7., Mariahilfer Straße 110, Tel.: 01/526 26 46)

Lindwurm-Apotheke (15., Gablenzgasse 31, Tel.: 01/982 24 21)

Mittwoch, 31. März