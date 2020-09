Von 3. bis zum 5. September gibt es auf der "Andersum"-Bühne ein buntes Show-Programm von queeren Künstlerinnen und Künstlern.



MARIAHILF. Der 6. Bezirk setzt auch heuer ein Zeichen für Offenheit und Toleranz. Das traditionelle Straßenfest "Andersrum ist nicht verkehr" wechselt heuer Location und Format und steigt ab Donnerstag, 3. September, an drei Abenden als Musik-Open-Air am Naschmarkt. "Wir haben an diesen drei Tagen das bunteste Festival Wiens, achten dabei auf die Gesundheit der Künstler und der Besucher. Für die Künstler ist das Engagement und das Einkommen wichtig. Ich hoffe, unser Programm wird auch vom Publikum honoriert", so Bezirksvorsteher Markus Rumelhart.

Unter anderem treten die Sängerinnen Virginia Ernst und Christine Hödl auf. Der Eintritt ist frei. Die Acts starten am Donnerstag, 3. September um 18 Uhr, am Freitag, 4. September und Samstag, 5. September jeweils um 17 Uhr. Einlass ist eine halbe Stunde vor Beginn. Das gesamte Programm findet man auf mariahilf.wien.at.

Alternative zum Straßenfest

Üblicherweise findet das Straßenfest "Andersrum ist nicht verkehrt" im Juni in der Otto-Bauer-Gasse statt. "Das war auch heuer bereits zum 15. Mal so vorgesehen. Dann kam das Corona-Virus und wir mussten alle Pläne über Bord werfen. Wir sind nun glücklich, mit den Veranstaltern des Wiener Kultursommers eine rasche Alternative gefunden zu haben", so Rumelhart.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Anzahl der Besucher begrenzt. Auch Informationsstände und Beratungen können dieses Jahr nicht angeboten werden. Dennoch lässt sich der Bezirk nicht davon abbringen, die Offenheit und Toleranz zu "feiern".