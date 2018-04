Curators Choice & Artist Tribute (CC & AT) 2018 | The Aura Is Present

21.04.2018, 01:35 Uhr

Julia Dorninger, Christian Flora, Andreea Floreanu, AnaMaria Heigl, Ernst Miesgang, Stefan Nützel, Arkadij Ostromuchov, Anna Reisenbichler, Vinzenz Schüller, Walter Strobl und Peter TauberVernissage | Di, 24. April 2018 | 19:00 UhrEröffnung der Ausstellung | Prof. Dr. Kilian Franer, MScVorsitzender der Kulturkommission des 6. Wiener GemeindebezirkesLesung | Mi, 25. April 2018 | 18:30 Uhr„Im Hamsterrad“ | Michael Kaiser

Event Tag | Do, 26. April 2018 | 15:30 bis 22:00 UhrAb 15:30 Uhr | Kindernachmittag mit Lesung „Erlebe die Welt der Pfefferoma“ | Katharina TentschertAb 18:00 Uhr | Amicaler Ausklang mit den KünstlerInnenCC & AT | Eine Ausstellungsreihe von conspect.curators und bm kuratorenDie Ausstellungsreihe „Curators Choice and Artist Tribute (CC & AT)“ widmet sich vor allem dem Ziel, KünstlerInnen in der Mitte ihrer Schaffensperiode in den Fokus der Öffentlichkeit zu stellen. Gemeinsam mit dem Kuratoren-Kollektiv bm kuratoren werden Werke verschiedenster KünstlerInnen aus unterschiedlichsten Kunstbereichen gezeigt. Die KünstlerInnen wiederum wählen ihre Arbeiten für die Ausstellung selbst, und um die künstlerische Freiheit zu gewährleisten wird bewusst auf ein Thema verzichtet.Die CC & AT (Curators Choice & Artist Tribute) findet einmal im Jahr an verschiedenen Kunstorten in Wien statt. Dies ermöglicht unterschiedlichste Zielgruppen anzusprechen. Mit der CC & AT werden unabhängige und autonom verwaltete Ausstellungsorte, wie der ausstellungsraum.at auf der Gumpendorfer Straße 23, 1060 Wien, in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Gleichsam unterstützt die CC & AT mit einem abgestimmten Rahmenprogramm diese innovativen Raumkonzeptionen und schafft eine Plattform der Begegnung und Vermittlung. Ein abgestimmtes Kunstvermittlungsprogramm vor Ort ermöglicht eine Atmosphäre der Begegnung und des ungezwungenen Austausches. Dieses Projekt ist auf Kontinuität angelegt, als wiederkehrendes Festival geplant und stellt jetzt schon ein Fixpunkt in der Wiener Kunst- und Kulturlandschaft dar.www.conspect-curators.atwww.bm-kuratoren.atbm-kuratoren@gmx.atTel: +43 650 9500 780Tel: +43 6991 520 9459