In den Sommerferien gab es kostenlose Lernhilfe im Kinderfreunde-Heim in Mattersburg.

MATTERSBURG. Erstmals boten die Kinderfreunde Burgenland in Kooperation mit dem Renner Institut Burgenland eine Kids Academy mit kostenloser Lernhilfe in Deutsch, Mathematik und Englisch inklusive Freizeitbetreuung im Kinderfreunde-Heim Mattersburg an.

Vormittags wurde gelernt und nach dem Mittagessen gab es Spiel, Spaß und Action. 11 Kinder im Alter zwischen 6 bis 13 Jahren nahmen an der Lern- und Freizeitwoche teil.