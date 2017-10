Unser jüngstes Mitglied wird Bürgermeister

03.10.2017, 01:37 Uhr

Aber nicht nur das, mit seinem Team schaffte er es, um 20 Stimmen die ÖVP bei der Gemeinderatswahl zu überholen. Die VP verlor 3 Mandate, 2 an die SPÖ und eines an die neu angetretene Liste ZS (Mandatsstand: 9 SPÖ, 9 ÖVP, 1 ZS).Der designierte Bürgermeister Andi Gradwohl ist trotz seiner 36 Jahre auch in unserer Ortsgruppe des Pensionistenverbandes Mitglied.Wir wünschen ihm und seinem Team für die kommenden Aufgaben viel Glück und Erfolg.