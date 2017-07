Schatzsuche für Familien

Forchtenstein: Burg Forchtenstein |

Wer hat schon einmal - außer in Märchen oder in Büchern - eine echte Schatzkammer gesehen? Auf Burg Forchtenstein kann man die einzig wahre Schatzkammer betreten, die sich seit ihrer Gründung vor über 300 Jahren noch immer am Originalplatz befindet. Wer bei der Führung gut zuhört und geschickt ist, kann vielleicht sogar seinen eigenen Schatz finden, der zum Schluss als Erinnerung mit nach Hause genommen werden darf. Auf einer kleinen "Zeitreise" in die Vergangenheit werden die historischen Räume der Burg erkundet. Aktive Teilnahme und schlaues Mitdenken der jungen Schatzsucherinnen und Schatzsucher sind erforderlich, um den Weg zur Schatzkiste zu finden.



Dauer: ca. 90 Minuten

Altersempfehlung: 6 - 14 Jahre

Jeden letzten Freitag im Monat!