03.05.2017, 07:00 Uhr

„Abstieg als Chance oder Gefahr"

Bgld.Liga: SV Schattendorf treibt nach Abstieg die Zukunftsplanungen voran



SCHATTENDORF (O. Frank). Dem SV Schattendorf bleibt sieben Runden vor Saisonende nicht viel mehr, als eine zufriedene Abschiedstournee zu starten. „Wir wollen die Saison bis zum Schluss ernst nehmen“, so Sportleiter Alex Bernhardt, der resümiert: „In Summe waren wir für diese Liga nicht bereit.“ Nach einem einjährigen Gastspiel steigt der bald 91-jährige Klub wieder in die 2. Liga ab. Dennoch: „Wirtschaftlich ist die Burgenlandliga für den SVS und für junge Spieler die bessere Plattform bzw. Liga – mittelfristig wollen wir da wieder hin.“ Deshalb stellt die Klubführung bereits jetzt die Weichen. „Bis auf zwei, drei Spieler steht der Kader und es sieht aus, dass wir alle Wunschspieler halten können“, so Bernhardt. Auch Trainer Thomas Wallner bleibt und Michael Mörz steht nach seiner langen Verletzungspause wieder zur Verfügung. Die frühen Kaderplanungen haben für die Klubführung oberste Priorität: „Mir ist dies sehr wichtig, denn ein Abstieg kann entweder eine Chance oder eine Gefahr sein – und ich will Ersteres“, betont der Schlussmann. Zudem werden vier junge Spieler aus der 2. bzw. U16-Mannschaft in den Kampfmannschaftskader aufgenommen. „Diese Spieler werden wir mit Geduld heranführen und nicht auf Teufel komm raus!“

