One Wheel Dragons fuhren mit Einrad auf den Großglockner

18.09.2018, 12:01 Uhr

„Mit meinen beiden Neffen Michael und Thomas Pieler hatte ich dann nach der Begehung eines Klettersteigs, wohl noch von Adrenalin vollgepumpt, die Idee einer Glocknerbefahrung – mit dem Einrad!“, erzählt Pieler.

Schweißtreibend



Einradgeschichte geschrieben

Trotz einiger Zweifel wurde der Termin 15. und 16. September, was sich als aboluter Goldgriff erwies, fixiert. „Um 6 Uhr in der Früh startete die Aktion Glockner. Die 13,2 km lange Straße mit ihren gefürchteten 14 Kehren forderte uns alles ab. Speziell die Höhenlage machte das Unterfangen am Ende sehr schweißtreibend“, erinnert sich der Chef der Einradakrobaten zurück.Nach kräfteraubenden 1.58 Minuten war das Ziel erreicht und die drei „Einradler“ wurden von zahlreiche Zusehern, die als Touristen am Glockner zugegen waren, mit Applaus, Beifallsstürmen und bewundernden Blicken empfangen.„Wir waren am Gipfel angelangt. Und das auf nur einem Rad. Ich denke, die One Wheel Dragons haben wieder ein neues Kapitel in einer unfassbaren Einradgeschichte geschrieben“, zeigt sich Erwin Piele stolz.