"Vieles hat leider nicht gepasst"

26.04.2017, 06:00 Uhr

SIEGGRABEN (O. Frank). Unerwartet oder doch nicht? Der UFC Sieggraben muss sich auf Trainersuche begeben. Werner Heiling hat am Dienstag der Vorwoche seinen Rücktritt beim 2. Klasse Mitte-Verein erklärt. „Es hat ausschließlich wirtschaftliche Gründe“, bestätigt Klubkassier Martin Fischer.Somit passt das wirtschaftliche Bild des Tabellenzweiten derzeit nicht zur sportlichen Performance: 41 Punkte, sechs Punkte hinter Winterkönig SC Frankenau. „Der Meistertitel wäre heuer noch möglich gewesen“, behauptet der scheidende Trainer, der beim bald 67-jährigen Klub auf eine erfolgreiche Zeit zurückblickt. Schon vor längerer Zeit kündigte Werner Heiling seinen Rückzug nach Saisonende an. Obmann Johann Geissler: „Werner Heiling sah selbst keine Perspektiven mehr!“ Dieser entgegnet: „Wir stehen sportlich sehr gut da, doch im Verein klappte vieles nicht.“ Die Auswärtspartie beim ASK Hirm wurde am Wochenende witterungsbedingt abgesagt und wird am 1. Mai nachgetragen. Bis auf weiteres soll Philipp Schordje interimistisch das Spielertrainer-Amt ausführen. „Demnächst gibt es eine Vorstandssitzung. In dieser werden wir über neue Trainerkandidaten diskutieren“, verrät Kassier Martin Fischer. Und Klubchef Johann Geissler bestätigt gegenüber dem Bezirksblatt: „Wir wollen nach wie vor in die 1. Klasse Mitte aufsteigen!“