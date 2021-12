Austria Triker und Biker mit Herz für Kinder planen am 19. Dezember eine Benefizausfahrt in Wien zu Gunsten des Kinderhospiz Netz.



WIEN/MEIDLING. Von der Meidlinger Hauptstraße zum Stephansplatz fahren "harte Jungs" für das Kinderhospiz Netz. Ziel ist es "Herzen und Augen zum Leuchten zu bringen", heißt es von den "Austria Triker und Biker mit Herz für Kinder"

Spenden-Fahrt fürs Kinderhospiz



Start ist am Sonntag, 19. Dezember, um 12 Uhr in der Meidlinger Hauptstraße 57-59. Die Bikes werden gegenüber des Kinderhospiz Netz aufgestellt. Um 16 Uhr erfolgt die Abfahrt zum Stephansplatz in "langsamer Geschwindigkeit" und unter Beachtung der Verkehrsregeln. Die Ankunft am Stephansplatz ist zwischen 16.30 und 16.45 Uhr geplant.

Austria Triker und Biker mit Herz für Kinder fahren für das Kinderhospiz Netz

Die anwesenden Kinder werden mit Süßigkeiten und anderen Mitbringseln beschenkt. Zeitgleich versuchen die Biker mit ihren Spendensammeldosen den ein oder anderen Euro Spende für das Kinderhospiz Netz zu sammeln. Ab 18 Uhr tretet das Team einzeln die Heimreise an.

Dompfarrer Toni Faber hat eine Segnung am Stephansplatz zugesagt.

Die Streckenführung



Meidlinger Hauptstraße 70-74

Sechtergasse

Vivenotgasse

Niederhofstraße

Meidlinger Hauptstraße

Schönbrunner Straße

Pilgramgasse

Rechte Wienzeile

Hamburgerstraße

Rechte Wienzeile

Karlsplatz

Lothringerstraße

Johannesgasse

Am Heumarkt

Am Stadtpark

Weiskirchnerstraße

Parkring

Zedlitzgasse

Schulerstraße

Stephansplatz

