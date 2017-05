Auf den Spuren Maria Theresias

Historikerin Dr. Gabriele Steier blickt in ihrem Vortrag auf Leben und Schaffen der Kaiserin zurück

Am 13. Mai würde Kaiserin Maria Theresia ihren 300. Geburtstag feiern. Auch die Kursana Residenz Wien-Tivoli, die sich direkt neben dem Schlosspark Schönbrunn befindet, gedenkt der Habsburgerin und lädt am 10. Mai zu einem interessanten Vortrag. Historikerin Dr. Gabriele Steier erzählt darin über die vielen Facetten dieser bedeutungsvollen Herrscherin. Viele sehen sie als Wegbereiterin von Reformen, andere schlichtweg als Schwiegermutter Europas. Wie auch immer man sie beschreibt – die österreichische Monarchin hinterließ ihre Spuren am gesamten Kontinent.