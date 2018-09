Euromillionen-Gewinn: Mostviertler hat nun ein "bissl was auf der Kante"

11.09.2018, 09:35 Uhr

Es ist der sechsthöchste Euro-Millionen-Gewinn in Österreich und er gehört einer Person aus dem Westen NÖs.

Gewinn in den Top Sechs

MOSTVIERTEL. Montag, 3. September, kurz vor 19 Uhr: Ein Mostviertler betritt seine Stamm-Lottoannahmestelle und nimmt sich einen Quicktipp mit sieben Tipps. Eine Reihenfolge davon, genauer gesagt die fünfte, lautete 5, 14, 28, 30 und 47 sowie die Sternenzahlen 4 und 11. 28 Stunden später wurde er Millionär. Exakt 45.447.459 Euro gewann der Mostviertler mit diesem Tipp."Dies ist der sechsthöchste Euro-Millionen-Gewinn in Österreich seit Einführung des Spiels im Jahr 2004", berichtet Nadine Fritsch von der "Casino Austria AG – Österreichische Lotterien GmbH". Den höchsten Gewinn erzielte ein Kärtner 2006. Damals ging es um 55,6 Millionen Euro. Heuer ist dies übrigens schon der zweite Europot-Gewinn in Österreich. Am 8. Mai knackte eine fünfköpfige Tiroler Spielgemeinschaft den Europot im Alleingang und gewann rund 45,6 Millionen Euro. Jeder der fünf gewann damit rund 9,1 Millionen Euro. Ein "Umstand", der dem Mostviertler erspart bleibt.