Aufgrund der Corona Lockerungen konnte am 26. März 2022 in Wilfersdorf der Wissenstest und das Wissenstestspiel der Feuerwehrjugend wieder im Bezirksrahmen abgehalten werden. Jedoch mit gestaffelten Startzeiten um die Personenanzahl so gering wie möglich zu halten.

Insgesamt 73 Jugendliche des Bezirkes Mistelbach stellten ihr Wissen unter Beweis, welches sie sich in den Vorbereitungen angeeignet haben. Aufgebaut waren die Stationen in der Volksschule Wilfersdorf und im Ernst-Kellermann-Musikerheim. Der Fragenkatalog über Feuerwehrtechnik, die Brandlehre, die Organisation in der Feuerwehr sowie Leinen und Knoten wurden von den Jugendlichen mit Bravour gemeistert.

Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Markus Schuster, sowie die weiteren anwesenden Feuerwehrfunktionäre gratulierten den Jugendlichen zu ihren erbrachten Leistungen und überreichten die errungenen Abzeichen.

Ein weiterer Dank gilt der Direktorin Andrea Gaida, die es uns ermöglichte, die Klassenräume der Volksschule mitbenützen zu dürfen.