BEZIRK MÖDLING. Südländisches Flair rund um das historische Rathaus. Bereits zum sechsten Mal aktiviert der Weinsommer Gumpoldskirchen mit regionalen Spezialitäten und Musik die Sinne. Neun Konzerte sind heuer bei freiem Eintritt im Traditionsheurigenort zu erleben.

Um den Weinsommer unbeschwert genießen zu können, gilt auch hier die 3 G Regel, die Besucheranzahl wird auf 500 Personen begrenzt. „Wir freuen uns, dass wir mit unserer Veranstaltung wieder ein Stück Normalität zurückbekommen haben und danken der Gemeinde für die Unterstützung“, ist Dagmar Händler, Vereinsobfrau vom Weinsommer mit ihren Winzerkollegen hochmotiviert. Die Organisatorin hofft auf schönes Wetter und zahlreiche Gäste.

Konzerte und Wein



Der Auftakt wird am 14. August ab 19:30 Uhr mit „Yasmo“ gefeiert. Weitere Interpreten an den nachfolgenden Tagen sind „tanzenanders“ (15.8.) mit einem guten Mix aus schwungvollen Covers und Eigenkompositionen sowie „Riesentalent“ Wenzel Beck (16.8.) „Naturgewalt“ und Dialektliedermacher Axel Miksch (17.8.), Nino aus Wien (18.8.), weiß mit seinem Hirschstettner Soul zu begeistern, „Buntspecht“ (19.8.), unterhält mit Kinderliedern für Entwachsene, „Turumtay Zaric Denk“ (20.8.) präsentieren sich in ihrer ganz eigenen Klangfarbe, Tini Trampler (21.8) wird mit einem wilden Stilmix, vom Berliner Chanson über Klassik bis zum Western Sound auf der Bühne erwartet. Ein weiterer Ohrenschmaus hat sich am Finaltag am 22. August angekündigt: das österreichische Beatbox-Duo “Wiener Blond“ bringt wienerische Mundart vom Feinsten.

Als Top-Winzer rund ums Rathaus sind die Weingüter Robert Grill, Kaufmann-Schellmann, Roland Müller und Harald Zierer, Wolfgang Freudorfer, Martina Krug-Weninger, Weingut Proisl und das Freigut Thallern vertreten. Für kulinarische Abwechslung mit regionalen Spezialitäten sorgen unter anderem Heuriger spaetrot, Hubis Ofen, Café power flower und der „Kapperl Koch“.

Genießer edler Tröpferl haben am 20. August die Möglichkeit, die hochwertige Bandbreite an Gumpoldskirchner Weinen von 1951 bis 2001 in einem der ältesten Keller des Ortes zu verkosten. Treffpunkt ist beim Bergerhaus, Beginn um 17 Uhr, eine Anmeldung im Tourismusbüro ist unbedingt erforderlich, Kostenbeitrag 10 €. Unterhaltung wird auch für die kleinsten Besucher geboten, so laden wochentags ab 17:30 Uhr, ausgenommen Sonntag ab 14 Uhr, kreative Bastelkurse zum Mitmachen ein.

Die Eröffnung des Gumpoldskirchner Weinsommers findet am 17. August um 17 Uhr statt. Winzer und Gastronomiebetriebe öffnen von Montag bis Samstag ab 16 Uhr, am Sonntag schon ab 11 Uhr. Weitere Informationen sind im Tourismusbüro unter 02252/635 36 erhältlich.