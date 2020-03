BEZIRK MÖDLING. Bereits vor einigen Jahren wurden auf dem Dachboden der HLM Mödling Statuen des Bildhauers Giovanni Giuliani entdeckt (die Bezirksblätter berichteten: Historischer Fund am Dachboden). Der Historiker und Waisenhaus-Experte Walter Jirka bemühte sich daraufhin um die Restaurierung der Modelle, nun ist es soweit: "Nach zwei Jahren zäher Arbeit mit der Gemeinde Mödling und den Juristen vom Land Niederösterreich ist es geglückt, die Gipsmodelle von Giuliani vom Dachboden der Modeschule Hyrtlplatz durch den Restaurator Meisnitzer abzuholen zu lassen", berichtet Jirka. Die drei Figuren werden nun restauriert und sollen im Frühjahr in den Schulen am Hyrtlplatz feierlich aufgestellt werden. "Es ist etwas Besonderes, das hier in Mödling geschieht. Zum Schluss haben sich auch die Politiker der Stadt Mödling vehement für diese 300 Jahre alten Statuen eingesetzt", so Jirka.