Für einen Abend lang lud der Soroptimist Club Mödling zu Punsch und herzhaften Broten am stimmungsvollen Adventmarkt auf den Mödlinger Schrannenplatz. Und die Besucherinnen und Besucher - darunter auch Abg. z. NR Bgm. Hans Stefan Hintner mit einer starken Abordnung des Wienerwald Tourismus - kamen zahlreich, plauderten und genossen – und unterstützen damit die Sozialprojekte dieses überaus aktiven Serviceclubs.

Für gemütliche Einstimmung auf die Weihnachtszeit ist der Advent in der Mödlinger Altstadt wirklich der ideale Platz: in der Fußgängerzone scheint die Zeit still zu stehen, fröhliches Lachen und entspannte Gesichter der Menschen lassen erahnen, dass man hier „zu Gast bei Freunden und Freundinnen“ ist!

Alle Jahre wieder lädt der Soroptimist Club Mödling herzlich ein, einen gemütlichen Abend vor dem festlich beleuchteten Rathaus von Mödling zu verbringen. Und nach dem Motto „Gemeinschaft begeistert, Gemeinschaft bewegt!“ wurden auch heuer wieder dringend nötige soziale Projekte des Serviceclubs durch die vielen freigiebigen SpenderInnen unterstützt.

Infos: www.moedling.soroptimist.at

Der Soroptimist Club Mödling ist Teil des weltweit größten Serviceclubs für Frauen. Ziel ist es, durch gezielte Projekte die Lebenssituation von Frauen und Mädchen zu unterstützen und fördern. Der Soroptimist Club Mödling ist einer von 58 Clubs in Österreich (1.700 Mitglieder in Österreich, ca. 80.000 weltweit). Soroptimist International, eine dynamische Organisation für engagierte berufstätige Frauen, wurde 1921 in den USA gegründet und ist seit 1928 auch in Europa verankert.