Am heutigen Ostersonntag kam es zum Stadtderby zwischen der Spielgemeinschaft Hinterbrühl/Gießhübl und unserem VfB Mödling. Sowohl unsere Kampfmannschaft als auch unsere Reserve schossen sich zum Derbysieger.

Konnte sich in den letzten drei Duellen immer die Spielgemeinschaft durchsetzen, besiegte diesmal unsere Kampfmannschaft die Gegner mit 3:2. In einer von beiden Teams überschaubaren Partie traf Oguzhan Cekic in der Minute 33 zum 1:0 für den VfB. Noch kurz vor der Halbzeit konnten die Hausherren den 1:1 Ausgleich erzielen.

Die zweite Hälfte startete mit einem Elfmeter für unsere Kampfmannschaft, den Patrick Bauer in Minute 50 souverän verwandelte. Doch die Freude hielt nur kurz, keine vier Minuten später erzielten die Hausherren, abermals durch Hans Peter Ernstberger, den Ausgleich.

In Minute 62 nahm sich Trainer Taner Terzi ein Herz und schoss zum verdienten 3:2 Siegtreffer!

Damit ist klar: DIE NUMMER EINS DER STADT SIND WIR!

Die Reserve legte den Anfang und gewann mit 5:3 im Derby.

SG Hinterbrühl/Gießhübl – VfB Mödling 2:3 (1:1)

Startelf: S. Aydin; E. Yakin , F. Derin, U. Gültekini, M. Kizmaz; M. Aytan, O. Cekic; B. Akar, T. Terzi, M. Schiller; P. Bauer

Reserve: SG Hinterbrühl/Gießhübl – VfB Mödling 3:5