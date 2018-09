Ausstellung erinnert an Ruth Roschanz

19.09.2018, 16:02 Uhr

Sie hat zwischen 1946 und 1980 in Mödling gewohnt und für das Kloster Sankt Gabriel und das Museum Mödling gearbeitet. In der Volksschule Lerchengasse, Mödling, hat Roschanz das Stiegenhaus künstlerisch gestaltet. Sie war Mitglied des Mödlinger Künstlerbundes, ihre Werke waren in einigen Kunstausstellungen (Paris, Lausanne, Wien, Graz, Steyr) vertreten.Im Jahr 1980 zog die Künstlerin nach Deutschland, wo sie 1993 verstarb.

Eröffnung am 29. September 2018, 18.30 Uhr

durch Vizebürgermeister KR Ferdinand RubelMit Podiumsgespräch von Zeitzeugen: Roland Sölder, Anatol Eschelmüller, Christian Matzner (Kurator) und Angelika Neef (Recklinghausen, sie hat den Nachlass der alleinstehend verstorbenen Mödlingerin in Deutschland 1993 bis 1996 abgewickelt und den Restnachlass dem Museum Mödling 2018 übergeben).

Dauer der Ausstellung:

30. September 2018 bis 31. Jänner 2019Montag-Donnerstag 9.00 – 13.00, Samstag 10.00 – 14.00, Sonn-/Feiertag 14.00 – 18.00Führungen durch den Ausstellungskurator Dr. Christian Matzner bei freiem Eintritt am 6. Oktober 2018, zwischen 17.00 und 20.00 Uhr.Museum Mödling, 2340 Mödling, Josef Deutsch Platz 2www.museum-moedling.at