Lachen über die Gier

Nur vermeintlich gescheitert ist Autor Zweig beim Versuch Jonsons Stück aus dem Englischen zu übersetzen: "Zweig fuhr für seine geplante Übersetzung in Urlaub und musste feststellen, dass er den Originaltext vergessen hat. So entschloss er sich, das Stück aus dem Gedächtnis neu zu schreiben", erzählt Intendant Andreas Berger der das Stück für das Mödlinger Sommertheater inszeniert. Teil der turbulenten Inszenierung wird auch die (live aufgeführte und eigens zu diesem Zweck komponierte) Musik des Trios 'Die Wandervögel' sein. Punkten wird das Sommertheater auch heuer natürlich wieder mit der einzigartigen Kulisse rund um die Bühne am Kirchenplatz, von welcher die Zuschauer nach der 90minütigen Vorstellung zum kulinarischen Ausklang in Mödlings Fußgängerzone "entlassen" werden. Vor den Vorstellungen lockt einerseits das Buffet, andererseits aber auch die Ausstellung 'Italienische Impressionen' im Karner mit Aquarellen und Grafiken von Anton Eckel.Premiere feiert 'Volpone' am 8. Juli, weitere Vorstellungen am 13./14./15./20./21./22./27./28./29. Juli und 2./4./5. August, Beginn ist um 19:30 Uhr.Vorverkauf: € 39,-/34,-/29,-Abendkassa: € 43,-/39,-/34,-Ermäßigung für Schüler, Studenten & Senioren: -10%Generalprobe (am 7. Juli) : € 25,- (keine weitere Ermäßigung)2340 Mödling info.service:Kaiserin Elisabeth-Str. 2,Mo – Fr: 9 – 12.30, 13.30 - 17 Uhr,Tel.: 02236/400 125www.oeticket.com, Tel.: 01/96 096 96,oeticket-Verkaufsstellen: RAIKA, LIBRO, Trafikplus, ERSTE, Mediamarkt, SATURN etc.Abendkassa am Kirchenplatz:1 Std. vor Vorstellungsbeginn