Meistertitel nach packendem Finalspiel

27.04.2017, 20:22 Uhr

Im ersten Spiel agierten die Maria Enzersdorfer zwar souverän, konnten aber ihre zahlreichen Chancen nicht verwerten, ansonsten hätte der Sieg (13:6) auch deutlicher ausfallen können. Das Manko der mangelnden Chancenauswertung blieb auch im zweiten Spiel, dennoch konnte die Mannschaft der SMS Mautern mit 13:10 besiegt werden. So war die Ausgangslage vor dem letzten Spiel klar, ein Sieg musste her um den Titel zu holen, da die Heimmannschaft aus Gföhl das bessere Torverhältnis vorweisen konnte. Die Partie selbst blieb dann spannend bis zum Schluss, kein Team konnte sich entscheidend absetzen. Mit nur einem Tor Unterschied ging der Sieg (17:16), und damit auch der Titel, dann an die Maria Enzersdorfer. Ein stolzer Coach Pintz konnte zufrieden bilanzieren: "Ich kann unseren Jungs einfach nur gratulieren. Sie haben in den letzten beiden Jahren eine tolle Entwicklung durchgenommen und sich auch durch Rückschläge niemals unterkriegen lassen. Ihr habt euch die Goldmedaille allemal verdient. Es ist mir eine Freude, mit euch zu arbeiten. Ich möchte aber auch allen anderen Finalteams ein großes Kompliment für die gezeigten Leistungen aussprechen."