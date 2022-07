Müssen die Neubauerinnen und Neubauer künftig mit noch weniger Parkplätzen auskommen? Laut ÖVP sollen für den Umbau der Bernardgasse bis zu 120 Stellplätze wegfallen.



WIEN/NEUBAU. Alles neu in der Bernardgasse – darüber erfreut sind aber nicht alle im 7. Bezirk. Die ÖVP etwas schlägt angesichts des geplanten Umbaus Alarm: „Laut der in Planung befindlichen Umgestaltung der Bernardgasse sollen die gesamten 125 Parkplätze wegfallen", so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer. "Die Neupflanzung von Bäumen und Grünbereichen ist grundsätzlich zu begrüßen, allerdings müssen Parkalternativen geboten werden – die Autos sind trotzdem da."

Der Hintergrund: Im Zuge der Erneuerung der Wasser- und Stromleitungen in der Bernardgasse soll auch die Oberfläche neu gestaltet werden – die BezirksZeitung berichtete bereits mehrmals. Der Planungsprozess läuft bereits seit Herbst 2021, die Grabungsarbeiten sollen Anfang 2023 starten. Derzeit befindet sich das Projekt in der Detailplanung, die Präsentation des finalen Entwurfs ist für August 2022 vorgesehen.

Die zweite Beteiligungsrunde zur neuen Bernardgasse im Neubauer Bezirksamt war gut besucht.

"Parkplätze still und heimlich gestrichen"



"Zwar konnten die Anrainerinnen und Anrainer in einer Beteiligungsphase ihre Wünsche wie die Platzierung von Sitzgelegenheiten und Grünelementen für die Bernardgasse neu einbringen, aber die Frage nach Parkmöglichkeiten blieb unbeantwortet“, so ÖVP-Bezirksparteiobfrau Christina Schlosser. Sie kritisiert die Vorgehensweise des Bezirks scharf: „Es gab keine Diskussion dazu in der Bezirksvertretung. Die Streichung der gesamten Parkplätze in der Bernardgasse passiert still und heimlich.“

Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) sieht dies anders: "Wir haben von Tag 1 alles offen und transparent kommuniziert", heißt es dazu aus seinem Büro. Die Planung der neuen Bernardgasse "entspricht den Wünschen der Bevölkerung. Wir halten uns da komplett zurück und lassen die Bürgerinnen und Bürger sprechen und arbeiten." Die Anwohnerinnen und Anwohner wollen mehr Grün, weniger Verkehr, Abkühlung und mehr Platz in der Gasse. Für Auto-Besitzerinnen und -Besitzer gebe es zahlreiche Angebote, die "individuell ausgearbeitet werden."

