WIEN/NEUBAU. Mit seiner ersten Solo-Show im Herbst 2019 in der Ho Gallery beeindruckte der Newcomer nicht nur Unternehmer Martin Ho. Auch Kunstsammler wurden auf Marcin Glod, der sein Atelier in der Westbahnstraße 46 hat, aufmerksam. Zu seinen wohl bekanntesten Fans zählen Kicker-Ass David Alaba und Rapper Bausa.

Auch der Kultstore „solebox“ ließ nicht lange auf sich warten: Die Anlaufstelle für Sneaker- und Streetwear-Freaks im 1. Bezirk ist bekannt für den Verkauf limitierter Editionen von Sportschuhen oder High-end-Fashion. In die Geschichte an Designkooperationen von solebox mit Marken wie Adidas, Diadora, Reebok und New Balance durfte sich auch der Neubauer Künstler einreihen und entwarf unter anderem das streng limitierte Sneakermodell „solebox x GLOD Air Force 1“. Nun tritt er seine vorerst letzte Solo-Show in Österreich an – und das nirgendwo geringer als inmitten Wiens wohl bekanntestem Wahrzeichen.

Marcin Glod entwarf unter anderem das streng limitierte Sneakermodell „solebox x GLOD Air Force 1“.

Foto: Ciepi

„Es waren drei sehr zeitintensive Jahre, auf die ich gerne zurückblicke, denn die Arbeit hat sich gelohnt. Jetzt möchte ich Menschen mit meiner Kunst über die Landesgrenzen hinaus begeistern. Zuvor möchte ich mich aber mit einer einzigartigen Solo-Show im Steffl verabschieden“, kommentiert Marcin Glod und verrät: „Anschließend geht es für mich in Kooperation mit dem ‚25hours‘-Hotel auf Tournee nach Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln, München, Zürich und schließlich wieder zurück nach Wien, wo ich die Zimmer mit meiner Kunst bespielen werde.“

Hommage an Wahlheimat Wien



Am Samstag, 16. Oktober 2021, verwandelt der junge Künstler den Dachboden des Stephansdoms zum exklusiven Ausstellungsort seiner Kunst. Bei Drinks, Snacks und DJ-Tunes werden die Gäste gemeinsam mit Glod die Kunst der letzten drei Jahre Revue passieren lassen. Als Hommage an seine Wahlheimat Wien präsentiert der gebürtige Pole seine neue, bisher unveröffentlichte Serie mit Bezug auf die österreichische Hauptstadt und thematisiert in gewohnter Manier gesellschaftliche Entwicklungen sowie historische Ereignisse.

Glods Arbeiten bewegen sich am Schnittpunkt von Street-Art, Graffiti und Malerei.

Foto: Glod

Dompfarrer Toni Faber gibt den Segen

Eröffnet wird „The Final Soloshow“ von Kuratorin Anne Avramut, den Segen erhält die Vernissage von Dompfarrer Toni Faber höchstpersönlich. Der Einladung des Künstlers folgen unter anderem Rapper Raf Camora Rapper, Ex-Sportler Thomas Haasmann, Szene-Gastronom Martin Ho oder Ex-Kicker und Gastronom Rubin Okotie.

Wer auch teilnehmen möchte, sollte sich erstens beeilen – die Tickets sind auf 200 Stück reduziert – und sich zweitens das nötige Kleingeld dafür richten: Mit 100 Euro sind die Karten für das Event doch wohl mehr was für echte Liebhaber. Kaufen kann man die Tickets online.

