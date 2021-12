Der Neubauer Kulturverein "Les Nouveaux Riches" hat einen limitierten Kalender veröffentlicht.



WIEN/NEUBAU. "Onlife" hat sich das Jahr 2021 für den Neubauer Kultur-Verein "Les Nouveaux Riches" abgespielt. Neben Beiträgen auf der Website wurde auch einiges im realen Leben geschafft: drei Magazine, eine Gruppenausstellung und erstmals die Teilnahme an einer internationalen Kunstmesse, "The Others" in Turin. "Dort haben wir den in Wien lebenden italienischen Künstler Federico Vecchi vertreten", so Vereins-Sprecherin Erka Shalari.

Als letzte "analoge Arbeit" 2021 entstand nun ein auf 200 Stück limitierter XL-Wandkalender. Bei "This Time Tomorrow" sind auf einem Format von 42 cm Breite und 61 cm Höhe zwölf nationale und internationale Künstler vereint. Mit dabei sind unter anderem Jovan Glušica, Nikola Markovic, Anastasya Shpagina und Jessica Comis. Daniel Lichterwaldt hat das Cover gestaltet.

This Time Tomorrow hat ein Format von 42 cm Breite und 61 cm Höhe.

Kunst näher an die Menschen bringen



"Mit dem Wandkalender wollen wir die Kunst noch näher an die Menschen bringen und so ein Statement für Zeitgenössische Kunst in ihren vier Wänden setzen. Wir wollen damit der Kunstszene eine weitere Plattform geben, um diese speziell in der aktuellen Situation noch mehr zu unterstützen und Leute zu inspirieren", so Shalari.

Der Kalender kostet 30 Euro plus Versand, zu bestellen auf www.les-nouveaux-riches.com

Der Verein "Les Nouveaux Riches" widmet sich seit April 2019 der zeitgenössischen Kunst- und Kulturszene und bietet dieser eine Plattform. Es gibt sowohl jungen, aufstrebenden österreichischen Künstlern als auch bereits etablierten, Galeristen und Kreativen die Möglichkeit, sich einem noch breiteren Publikum zu präsentieren. Darüber hinaus werden auch online kontinuierlich Beiträge und Interviews von Kunstschaffenden veröffentlicht, Kooperationen umgesetzt und diverse Veranstaltungen und Ausstellungen organisiert und kuratiert.

