Juli Zeh: Good Morning, Boys and Girls

Österreichische ErstaufführungEigenproduktion KosmosTheaterPablo Leiva, Johanna Prosl, Sophie Resch, Susanne Rietz, Giamo Röwekamp, Jens Ole SchmiederBarbara Klein |Paola Bianchi |Paolo Pollo Rodighiero |Nicole Panagl |Stefanie Neuhuber |Pablo LeivaColombine, Winnenden, Newtown – die Liste der Amokläufe in Schulen ist quälend lange. Sind „school shooter“ allesamt Psychopathen und Wahnsinnige? Jens (16) alias Cold, intelligent und poesiebegabt, bereitet ein Massaker vor. Facts or phantasies - ihm geht es um Reaktionen nach der Tat: Selbstvorwürfe der Eltern, Medienskandal, „Ruhm“.Wir „schießen“ Selfies, Fotos, Videos und stellen sie online - real ist nur, was dokumentiert ist? Schneller, höher, größer, Öffentlichkeit in Permanenz, digitale Sucht, Verlust von Menschlichkeit - unterliegen wir? Und doch richten wir nicht alle schwer bewaffnet Massaker an.

Juli Zehs geistreiche und pointierte Auseinandersetzung mit diesem unbewältigten Thema kommt in der Österreichischen Erstaufführung ohne Gewaltbilder und in fokussierter Körperlichkeit auf die Bühne.Mi, 11.10. - Sa, 28.10. | Mi - Sa | 20:00 Uhr