Sportfest am Neubau: Am 10. Mai wird geschwitzt

28.04.2017, 11:18 Uhr

Von Klettern bis hin zu öffentlichen Tanzstunden: Am 10. Mai steht Neubau im Zeichen des Sports. An diversen Orten gibt's Programm.

NEUBAU. Nach dem Wintereinbruch der vergangenen Woche kann den Frühling jetzt aber hoffentlich nichts mehr aufhalten. Und damit steht nun auch dem sportlichen Vergnügen im Freien nichts mehr im Wege. Einen gebührenden Auftakt dazu gibt es am 10. Mai, wenn am Neubau wieder das große Bezirkssportfest über die Bühne geht. Unter dem Motto "Neubau bewegt 2017" gibt es den ganzen Tag lang unterschiedlichste Sportarten zum Ausprobieren.

Von 9 bis 18 Uhr gibt es in der Volksschule Zieglergasse (7., Zieglergasse 21) unter anderem Judo, Basketball, Handball und Tanz. Gruppen können auch teilnehmen. Sie müssen sich allerdings anmelden.Von 9 bis 18 Uhr findet das Freiluftprogramm im Andreaspark (7., Andreasgasse) statt. Dort gibt es allerhand auszuprobieren: Airtrack, Weltball, Tischtennis, Geschicklichkeits- und Koordinationsspiele sowie eine Fußball- und Torschusswand mit Geschwindigkeitsmessung (entfällt bei Schlechtwetter).Dabei handelt es sich um einen Kletterturm, den Kinder richtig gesichert mit Gurt und Co. erklimmen können. Der sogenannte Spider Rock wird in der Richtergasse zu finden sein.Auch für die ältere Generation gibt es am 10. Mai allerhand zu erleben, etwa im Pensionisten-Wohnhaus in der Schottenfeldgasse 25–27, wo einmal um 14 Uhr und einmal um 15 Uhr eine Nordic-Walking-Runde aufbricht. Aber auch im Seniorentreff in der Ahornergasse 11 gibt es Programm: Dort wird die Wiener Gesundheitsförderung mit einer Station vertreten sein.Rund um den Andreaspark gibt es noch mehr zu erleben, etwa einen Barfußparcours, geführte Nordic-Walking-Runden durch den Bezirk (Start um 16, 17 und 18 Uhr) und öffentliche Tanzstunden im Andreaspark (Line Dance um 17 Uhr, West Coast Swing um 18 Uhr). Darüber hinaus sind dort auch das Info-Café und der Fit-Check-Bus zu finden.