Tennis: Vereinsmeisterschaft des ATV-Ternitz

08.10.2017, 16:57 Uhr

Bezirk Neunkirchen. Bericht und Foto von ATV Ternitz.

Am 24. September wurde bei ATSV - Ternitz die Vereinsmeisterschaft der Tennis-Herren 45+ ausgetragen, nachdem der ursprünglicht Termin buchstäblich ins Wasser gefallen war.6 Spieler vom „harten Kern“ stellten sich dem Bewerb, der in einem interessanten Modus ausgetragen wurde. Eine Variation Tie-Break-Tens über 2 gewonnene Sätze, so lautete die Vorgabe – jeder gegen jeden und der Spieler mit den meisten Siegen ist Vereinsmeister.

Obmann und Stratege Christian Wagner setzte die Begegnungen so an, dass die favorisierten Spieler möglichst zuletzt aufeinander treffen sollten.In der Schlußrunde spielten Peter Senft gegen Thomas Gasteiner bzw. Christian Wagner gegen Christian Tudor.Diesmal konnte sich Thomas Gasteiner dursetzen und gewann eindrucksvoll den Titel. In der zweiten Begegnung behielt Christian Wagner die Oberhand und wurde nach guten Spielen etwas überraschen 2. der Vereinsmeisterschaft.Thomas GASTEINERChristian WAGNERPeter SENFTChristian TUDOR