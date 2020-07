aus Neusiedl am See

In St. Andrä am Zicksee wird die bestehende Kläranlage aufgelassen. St. Andrä wird an den Abwasserverband Seewinkel angeschlossen.

ST. ANDRÄ AM ZICKSEE. Das Land Burgenland fordert schon seit geraumer Zeit von der Gemeinde die Kläranlage entweder zu sanieren oder aufzulassen. "Der Gemeinderat hat sich entschlossen die wirtschaftlich günstigere Variante zu nehmen und die Kläranlage aufzulassen", so Bürgermeister Andreas Sattler. "In einem ersten Bauabschnitt wurde die Leitung schon bis zur Vila Vita gelegt, jetzt wird der Lückenschluss bis St. Andrä gemacht. Die Leitungen liegen bereits."