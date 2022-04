Wer die reiche Garderobe von Kaiserin Elisabeth bewundern möchte, der sollte die soeben eröffnete Ausstellung „Sisi – Kleider einer Kaiserin“ im Schloss Halbturn besuchen.

HALBTURN. Zur heutigen Eröffnung konnten geladene Gäste bei einer Sonderführung durch die Kuratorin und Kunsthistorikerin Katrin Unterreiner die aufwändig gestaltete Schau bewundern.

Nicht nur Kleidungsstücke

Über 20 Kleider, welche die verschiedenen Lebensstationen von Sisi aufzeichnen, sind hier wirkungsvoll in Szene gesetzt. Hauptattraktion der Ausstellung sind die einzigartigen, in mühevoller Handarbeit gefertigten Kostüme der Hauptleihgeberin Mónika Czédly, die erstmals zu bestaunen sind. Neben wunderschönen kostbaren Objekten von privaten Leihgebern, die zum Teil noch nie öffentlich gezeigt wurden, entdeckt man beeindruckende Originale aus der Sammlung Josephinum Wien, darunter die Mordwaffe, durch welche die Kaiserin den tragischen Tod in Genf gefunden hat.

Bis 26. Oktober haben Gäste die Möglichkeit, sich auf Schloss Halbturn mit der Ausstellung „Sisi – Kleider einer Kaiserin“ in die Welt der österreichischen Kaiserin Elisabeth zu begeben.

Wann & Wo

geöffnet von 8. April – 26. Oktober 2022,

Di - So und Feiertage 10 - 17 Uhr,

Im Schloss, 7131 Halbturn

